Una Pasqua di pace per ricostruire insieme una Perugia più umana il messaggio social della sindaca Vittoria Ferdinandi

La sindaca di Perugia ha pubblicato un messaggio sui social per augurare buona Pasqua ai cittadini. Nel messaggio, invita a vivere il giorno come un momento di pausa, incontro, silenzio o festa, augurando a tutti una giornata di pace. La comunicazione si rivolge a tutte le cittadine e i cittadini della città, senza specificare ulteriori dettagli sulle iniziative o sui progetti legati alla ricostruzione di una Perugia più umana.

Il messaggio ai cittadini: "In un tempo che ci mette alla prova, riscopriamo il valore della comunità fatta di relazioni, cura e sguardi. Buone feste e buon primo sole a tutti" “Buona Pasqua, Perugia. Che sia un giorno di pausa, di incontro, di silenzio o di festa, auguro a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Perugia una Pasqua di pace”. È il messaggio della sindaca Vittoria Ferdinandi attraverso i suoi canali social. Un messaggio che parla di pace, di comunità, di relazioni umane e di cura dell'altro. “In un tempo che spesso ci divide e ci mette alla prova, abbiamo ancora più bisogno di riscoprirci comunità: fatta di relazioni, cura, rispetto e responsabilità reciproca - scrive Ferdinandi - Prendiamoci questo momento per guardarci negli occhi, per esserci, per costruire, insieme, una città più unita e più umana. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Villa Mussolini al Comune di Riccione, la sindaca: “Celebriamo una riappropriazione. È una vittoria della città"Riccione, 10 marzo 2026 – “Oggi non celebriamo solo un acquisto, ma un atto di riappropriazione identitaria: è una vittoria della città per la città”.

San Severo: messaggio audio di una donna, panico fra i genitori dei bambini. Intervento della sindaca: calma OggiStamattina una donna, tramite messaggio audio WhatsApp, ha riferito che una donna di carnagione scura stava per aprire l’auto a bordo della quale si...

Temi più discussi: Il messaggio di Pasqua del Presidente e del Segretario Generale; In Cambogia una Pasqua di solidarietà, ai giovani il compito di costruire la pace; Gli auguri di Buona Pasqua di Ai.Bi. Amici dei Bambini; Domenica delle Palme per strada con Sant'Egidio, per una Pasqua di pace in tanti luoghi del mondo.

Messa di Pasqua, dal patriarca Moraglia un appello alla paceL'omelia del patriarca Francesco Moraglia, pronunciata nel corso della santa messa di Pasqua alla basilica di San Marco, si è soffermata sui temi della resurrezione e della pace. L'augurio del patriar ... veneziatoday.it

Pasqua in San Pietro: il discorso di Papa Leone XIV e la veglia per la paceIl 5 aprile 2026 a Piazza San Pietro Papa Leone XIV ha celebrato la Pasqua davanti a circa 50mila persone, tra bande in alta uniforme e un forte invito a rifiutare la violenza ... notizie.it

Buona Pasqua a tutti voi amici miei e ai vostri cari! Che sia una Pasqua di serenità per tutti! Noi oggi una bella grigliata che finalmente a Roma sono arrivate le belle giornate! Un bacione a tutti dalla vostra Vane facebook

A tutti voi rivolgo l’augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi soffre, con l’auspicio che non manchino conforto, speranz x.com