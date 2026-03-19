La seconda edizione di Bona, il concorso dedicato alle colombe artigianali toscane, si è svolta al Caffè Paszkowski di Firenze, dove sono state premiate le migliori creazioni della regione. La competizione, organizzata da Carr Distribuzione Spa, ha coinvolto trenta pasticceri che hanno presentato le loro colombe classiche e creative. I vincitori sono stati annunciati durante l’evento, che ha attirato diversi appassionati e professionisti del settore.

FIRENZE – Il concorso colomba artigianale Toscana ha i suoi campioni. La seconda edizione di Bona, promossa da Carr Distribuzione Spa, ha premiato al Caffè Paszkowski di Firenze le migliori colombe artigianali classiche e creative della regione, selezionate tra trenta pasticceri partecipanti. Nella categoria classica, la giuria ha assegnato il primo posto a Lorenzo Bandini della Pasticceria Pimpina di San Casciano. La colomba tradizionale del pasticcere toscano ha convinto la commissione per equilibrio, tecnica e rispetto della ricetta classica. Nella categoria creativa, il gradino più alto del podio è andato a Beatrice Volta della Pasticceria Come una Volta di Quarrata, con la colomba Summer: una reinterpretazione fresca e fruttata del lievitato pasquale, arricchita con mango e lime. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Bona 2026, ecco di chi sono le migliori colombe artigianali della Toscana

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