Le maschere per capelli a effetto flash sono tra i trend più cercati al momento. Sempre più persone vogliono capelli luminosi, forti e sani, e i trattamenti stanno seguendo questa richiesta. La skinification ha conquistato anche l’haircare, portando trattamenti che sfruttano attivi tipici delle formule per viso e corpo. Risultato: capelli più belli in poco tempo, senza troppi giri di parole.

Da tempo ormai la skinification ha investito anche l’haircare. I nuovi trattamenti per capelli luminosi e forti rubano gli attivi alle formule per il viso e per il corpo. Ma non solo. Le nuove maschere e i balsami, con o senza risciacquo, sono anche così concentrati e potenti da agire letteralmente in un flash. Bastano, infatti, pochi minuti o addirittura secondi di posa per vederne i risultati. Si tratta di veri e propri rimedi ad azione d’urto, il cui segreto sta in specifici ingredienti scelti appositamente per agire all’istante piuttosto che sul lungo periodo. Del resto, alzi la mano chi non ha mai avuto bisogno di un “restauro” rapido ed efficace. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Queste sono le migliori maschere capelli a effetto flash

