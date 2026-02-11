Aspettando la primavera Carnevale e dintorni alla Galleria Sant' Andrea

Da parmatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Galleria Sant'Andrea si respira già l’aria di festa, anche se la primavera sembra ancora lontana. Le vetrine sono addobbate con maschere colorate e decorazioni carnevalesche, pronte ad accogliere visitatori in attesa dei giorni di festa. La gente si ferma, osserva e si lascia coinvolgere dalla voglia di divertirsi, mentre fuori il cielo grigio ricorda che l’inverno sta ancora stringendo. È un momento di attesa, ma anche di speranza, per lasciarsi alle spalle le stagioni più fredde e abbracciare il

"La speranza e l’attesa, l’osservazione della Natura, i nostri comportamenti, il ricordo degli anni passati, il desiderio del nuovo anno che inizia con la Primavera; tutto si manifesta nei sentimenti, nei desideri e nelle certezze, nella continuità del nostro essere umani, un po’ confusi e.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Carnevale Galleria

Carnevale 2026: Napoli tra musica, tradizioni millenarie e un rinnovato impegno sociale per la città e i suoi dintorni.

Il Carnevale 2026 a Napoli si prepara a coinvolgere tutta la città e i dintorni.

La ‘Sagra del tortello alla lastra’ sposa la Fiera di Sant’Andrea

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carnevale Galleria

Argomenti discussi: Aspettando Carnevale e San Valentino, il weekend in Riviera dei Fiori.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.