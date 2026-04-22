Quella volta che Moncada stava per portare Thuram al Milan | il retroscena rivelato dalla Gazzetta dello Sport

Nella settimana che anticipa la partita tra Milan e Juventus, si è scoperto un retroscena di mercato riguardante Kephren Thuram. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in passato Moncada aveva avuto un’intenzione di portare Thuram al Milan. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli su come si sia conclusa questa trattativa o se ci siano state altre offerte di club coinvolte.

Mentre cresce l’attesa per Milan-Juventus, sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a San Siro, emergono curiosi retroscena di mercato tra i due club. A svelarli è 'La Gazzetta dello Sport', che ha ricostruito alcuni intrecci che avrebbero potuto cambiare gli equilibri tra rossoneri e bianconeri. Tra i casi più interessanti c’è quello di Khéphren Thuram. Nell’estate 2024 il centrocampista francese, poi passato dal Nizza alla Juventus per 20 milioni di euro, era stato valutato seriamente dal Milan. Il club rossonero cercava un rinforzo fisico per la mediana: il classe 2001, in scadenza di contratto e fresco di convocazione in Nazionale da parte di Deschamps, rappresentava un profilo ideale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Quella volta che Moncada stava per portare Thuram al Milan: il retroscena rivelato dalla Gazzetta dello Sport LE PAROLE DI MARCUS THURAM DOPO INTER 0-1 MILAN | INTERVIEW Notizie correlate Leggi anche: Quella volta che Maldini stava per portare Olise in rossonero: ora il Milan si mangia le mani Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ma che Diavolo! Il Milan travolge il Bologna”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Una raccolta di contenuti Si parla di: L’amore equivoco . Nicola Moncada e il suo nuovo libro; Milan, il problema delle correnti sul mercato. Poca sinergia e tante teste pensanti.