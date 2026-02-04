Prima pagina Gazzetta dello Sport | Ma che Diavolo! Il Milan travolge il Bologna

Questa mattina, la prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con una notizia che ha fatto parlare i tifosi. Il Milan ha dominato il Bologna con un risultato netto e convincente. La partita si è conclusa con un largo punteggio a favore dei rossoneri, che hanno mostrato un gioco aggressivo e deciso. I gol sono arrivati facilmente, lasciando poco spazio alle speranze degli avversari. I tifosi sono entusiasti e già sognano la prossima sfida.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo esterno per 3-0 del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Bologna nel posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Gol di Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku (su calcio di rigore) nel primo tempo; rete di Adrien Rabiot nella ripresa. Rossoneri, ora, a + 7 sulla Roma quinta in classifica e a - 5 dall'Inter prima.

