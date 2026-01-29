Questa notte un incendio ha coinvolto l’ex fabbrica Nymco, lasciata in stato di abbandono da anni tra Cormano e Milano. Quattro senzatetto sono stati salvati dal fuoco e ora sono in salvo. L’edificio, di tre piani, continua ad essere un rifugio per chi cerca riparo, ma la struttura è pericolante e bisogna intervenire subito per metterla in sicurezza.

Ex Nymco, edificio abbandonato da anni a confine tra Cormano e Milano. Una struttura di tre piani, che continua a ospitare disperati in cerca di riparo dal freddo e dal maltempo. Ieri in tarda mattinata, quattro di questi senzatetto hanno rischiato di morire carbonizzati. I clochard probabilmente vivevano nell’edificio pericolante e dichiarato inagibile già da qualche giorno. Per cause ancora da chiarire, sono rimasti bloccati al secondo piano quando è divampato un incendio. Per fortuna, i soccorritori sono arrivati per tempo, evitando una tragedia. A scatenare il rogo potrebbe essere stato un fuoco, acceso proprio dai senzatetto per riscaldarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogo nell’ex fabbrica abbandonata. Salvati dal fuoco quattro senzatetto: "L’edificio va messo in sicurezza"

Questa mattina un incendio ha avvolto una fabbrica abbandonata a Cormano, nello stabile dell’ex Nymco in via dei Giovi.

