Quattro lavoratori dello stabilimento verso il licenziamento Sindacati annunciano lo sciopero | Decisione incomprensibile
Quattro operai dello stabilimento rischiano il licenziamento, portando i sindacati a proclamare uno sciopero. L'azienda, che produce impianti per conglomerati bituminosi, ha annunciato la decisione senza indicare motivazioni specifiche. La situazione ha portato i rappresentanti dei lavoratori a manifestare il proprio dissenso, creando una tensione tra le parti coinvolte. Lo stato di agitazione è stato immediatamente avviato, senza ulteriori dettagli sulle ragioni della decisione.
Scatta lo stato di agitazione nell'azienda che si occupa della produzione di impianti per conglomerati bituminosi. "In data odierna, la direzione aziendale di Marini spa, con sede ad Alfonsine, ha comunicato alla Rsu aziendale, il licenziamento individuale di quattro tra lavoratrici e lavoratori".🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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