Chiude azienda in subappalto al magazzino Piaggio | i sindacati annunciano lo sciopero a oltranza

I sindacati si preparano a scendere in piazza dopo la chiusura dell’azienda Amex spa, che lavorava in subappalto per il magazzino Piaggio a Pontedera. Dopo aver annunciato lo sciopero a oltranza, le tensioni sono salite e si fa sempre più difficile trovare una soluzione. Usb ha dato il via alla protesta, mentre Ceva Logistics Italia ha promesso assunzioni dirette, ma la situazione resta incerta.

Sale il tono della vertenza e ora i sindacati annunciano lo sciopero. E' il caso della chiusura della Amex spa, nel giro degli appalti Piaggio di Pontedera, agitazione lanciata inizialmente da Usb a cui aveva risposto la Ceva Logistics Italia, annunciando "garanzie di assunzione diretta" per.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Piaggio Pontedera Chiude l'azienda in subappalto Piaggio: "Assunzioni garantite per gli 87 lavoratori del magazzino" La chiusura dello stabilimento Piaggio di Pontedera e il subappalto di Amex Spa hanno suscitato preoccupazioni tra i lavoratori. Chiude l'azienda e i lavoratori in subappalto Piaggio perdono il posto: scatta la protesta Il 31 gennaio, Amex Spa, azienda che opera come subappalto presso Piaggio a Pontedera, chiuderà le sue attività, coinvolgendo anche i lavoratori impiegati nel magazzino ricambi e nel reparto carico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Piaggio Pontedera Argomenti discussi: Chiude l'azienda e i lavoratori in subappalto Piaggio perdono il posto: scatta la protesta; Chiude l'azienda e i lavoratori in subappalto Piaggio perdono il posto; Chiude l'azienda in subappalto Piaggio: Assunzioni garantite per gli 87 lavoratori del magazzino; Chiude Amex Spa, che cura la logistica Piaggio a Pontedera. Amex Spa, azienda in subappalto a Piaggio, chiude: lavoratori in scioperoAmex Spa, società in subappalto per Ceva Logistics e Dsv nel magazzino ricambi e nel carico dei prodotti finiti dello stabilimento Piaggio di Pontedera, ... gonews.it L'azienda leader mondiale nella produzione di macchine olearie chiude il 2025 in forte crescita. Il CEO Aldino Zeppelli: "Ecco gli obiettivi per il prossimo triennio"! L'articolo nel primo commento. - facebook.com facebook Il 2025 si chiude come un anno di svolta per l’Azienda Ulss 4 Veneto orientale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.