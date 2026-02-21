Crisi della Realco i lavoratori dello stabilimento di Parma in stato di agitazione | Ritirare la procedura di licenziamento collettivo

La crisi della cooperativa Realco ha portato i lavoratori dello stabilimento di Parma a proclamare lo stato di agitazione. La causa è la minaccia di licenziamenti collettivi, che preoccupano i dipendenti. I sindacati chiedono di ritirare subito questa procedura e di trovare una soluzione. La situazione riguarda anche la chiusura temporanea del supermercato Sigma di via Gramsci. La tensione tra i lavoratori e l’azienda rimane alta.

Crisi della cooperativa Realco. Per quanto riguarda il territorio di Parma, oltre alla chiusura temporanea del supermercato Sigma di via Gramsci, i sindacati sono preoccupati per le sorti dei lavoratori dello stabilimento di Parma, che si trova all'Interporto di Fontevivo. Il sindacato Si Cobas ha proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero, che coinvolgerà tutti i magazzini in cui sono presenti Flexilog Srl e Flexilog Italia. "La decisione nasce da una situazione estremamente delicata - si legge in una nota. "Mentre i lavoratori vivono una crisi senza precedenti, Flexilog ha scelto di avviare una procedura di licenziamento collettivo e contemporaneamente di aprire un contratto di solidarietà.