Nel 1962, una ragazza svedese impegnata come guida turistica a Roma incontra un giovane di 23 anni, Gigi Proietti, mentre si esibisce in locali della città per mantenere gli studi di giurisprudenza. La loro relazione dura quasi sessant’anni, senza mai aver scelto di sposarsi o indossare un anello, e lei viene chiamata ironicamente da lui “l’antica concubina”. La coppia ha condiviso una lunga vita insieme, senza formalità ufficiali.

S iamo nel 1962, e una ragazza svedese che stava facendo la guida turistica a Roma incrocia un 23enne Gigi Proietti che si esibiva nei locali per pagarsi gli studi di giurisprudenza. Da quel momento, Sagitta Alter decise che non sarebbe più tornata in Svezia. Quasi sessant’anni insieme, senza mai sposarsi, senza che il loro legame avesse bisogno di altro per reggersi. Se n’è andata il 21 aprile 2026, a 85 anni, circondata dalle figlie Carlotta e Susanna. Gigi Proietti: amori e carriera. guarda le foto Sagitta Alter e Gigi Proietti, un amore lungo 60 anni. Iniziarono in un monolocale vicino a Campo de’ Fiori, finirono in una villa immersa nel verde sulla via Cassia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quasi sessant'anni insieme, senza un anello al dito, per scelta. Sagitta Alter era la donna che Gigi Proietti chiamava con ironia «l'antica concubina»

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