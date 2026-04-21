È scomparsa Sagitta Alter, nota come compagna di lunga data di Gigi Proietti. L’attore aveva spesso scherzato sulla loro relazione definendola una storia di “antichi concubini”. La coppia aveva condiviso molti momenti di vita, caratterizzati da un legame stretto e da numerosi momenti di felicità. La notizia della morte di Alter ha suscitato reazioni di cordoglio tra amici e conoscenti dell’attore romano.

“Siamo antichi concubini”, diceva scherzosamente Gigi Proietti, parlando della vita di coppia. Una vita insieme, condita da sorrisi che sono stati il sale per la ricetta della loro felicità. Il 21 aprile 2026, la triste notizia: Sagitta Alter, il grande amore di Proietti, è morta a 85 anni. Un primo incontro da film, poi un rapporto che non ha mai avuto bisogno di “contratti”, coronato dalla nascita di due figlie. L’addio della famiglia. “ Era una donna meravigliosa, piena di vita e sempre positiva. È stata una donna molto importante, come tutte le donne che stanno vicino a questi grandi uomini – ha detto Cinzia D’Angelo, storica portavoce di Gigi Proietti e della sua famiglia, come riporta La Repubblica -.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Sagitta Alter, il grande amore di Gigi Proietti: “Era una donna meravigliosa”

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