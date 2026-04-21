È morta Sagitta Alter la donna che ha amato Gigi Proietti per 58 anni

Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti per 58 anni, è deceduta oggi a Roma. La donna, nata in una città italiana non specificata, ha condiviso gran parte della sua vita con l’attore e regista, con cui ha avuto una lunga relazione. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze. La scomparsa di Alter è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

È morta oggi 21 aprile 2026 a Roma Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti. Nata in Svezia nel 1940, Sagitta aveva 85 anni e aveva condiviso con il grande attore romano quasi sessant’anni di vita insieme, una storia d’amore straordinaria che ha attraversato mezzo secolo senza mai passare dall’altare. Si è spenta serenamente circondata dall’affetto delle figlie e di altri familiari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da???????????????? (@carlottaproietti) L’incontro tra Sagitta e Gigi avvenne nel 1962, quando lei lavorava come guida turistica nella Capitale. Da quel momento nacque un legame profondo che li avrebbe accompagnati fino alla scomparsa dell’attore, avvenuta nel 2020.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - È morta Sagitta Alter, la donna che ha amato Gigi Proietti per 58 anni Notizie correlate Leggi anche: È morta Sagitta Alter, la storica compagna di Gigi Proietti aveva 85 anni Leggi anche: Morta Sagitta Alter storica compagna di Gigi Proietti, chi era l'ex guida turistica che stregò l'attore Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti; Trump, 'non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì'; In auto sui passanti a Londra dopo una lite fra influencer al nightclub; Pizzaballa, profonda indignazione per la profanazione della statua di Gesù. Teatro: è morta Sagitta Alter, storica compagna di Gigi ProiettiÈ morta nel pomeriggio del 21 aprile a Roma, all’età di 85 anni, Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti. A darne notizia lo staff dell'attore scomparso nel 2020. L'incontro c ... tg24.sky.it È morta Sagitta Alter, la donna che ha amato Gigi Proietti per 58 anniÈ morta a 85 anni Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti per 58 anni e madre delle loro due figlie. cinemaserietv.it È morta a Roma a 85 anni Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti. Al suo fianco per oltre 50 anni, dopo la morte dell’attore, aveva dato vita alla fondazione che ne portava il nome. facebook È morta a 85 anni Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti. Si erano conosciuti nei primi anni '60, dal loro legame sono nate le figlie Susanna e Carlotta. x.com