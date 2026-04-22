Quanto incassa chi vince la Coppa Italia | Inter verso un traguardo storico

La finale della Coppa Italia si avvicina: l’Inter ha raggiunto questa fase del torneo e aspetta di conoscere l’avversaria tra Atalanta e Lazio. La squadra nerazzurra ha superato le fasi precedenti e ora si prepara per l’ultimo atto della competizione. La vincente riceverà un premio in denaro, oltre al trofeo, anche se l’importo preciso non è stato ancora ufficializzato.

La Coppa Italia è ai suoi atti decisivi: l’Inter è arrivata in finale in attesa di una tra Atalanta e Lazio. Gli incassi per la competizione Lo spettacolo della Coppa Italia ci accompagna in mezzo alla settimana e ha già espresso un verdetto importante, con l’Inter che è riuscita ad accedere alla finale, dopo aver battuto il Como in rimonta. I ricavi da questa competizione sono in ascesa per i team che ne prendono parte. Pensate che, fino a pochi anni fa, il montepremi relativo i diritti tv era di poco più di 20 milioni. Nel triennio 2021-24 è salito a 48 milioni, mentre ora – dopo l’ultima acquisizione da parte di Mediaset – è di 58 milioni di euro.🔗 Leggi su Sportface.it Inter - Venezia | 5-1 | Highlights | Coppa Italia 2025-26 | inter venezia Notizie correlate Coppa Italia, Inter-Como e Atalanta-Lazio le semifinali: negli ultimi 15 anni chi ha raggiunto più volte questo traguardo?Sommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Leggi anche: Inter, ecco quanto incasserebbe con Scudetto e Coppa Italia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coppa Italia, quanto vale la finale? Ecco tutte le cifre e quanto incassa chi vince il trofeo; Coppa Italia, finale da oltre 7 milioni: quanto guadagnano le squadre tra premi e diritti TV; Ricavi Coppa Italia, ecco quanto guadagna chi va in finale; Coppa Italia, ecco quanto guadagna chi arriva in finale: tutti i ricavi del torneo. Quanto incassa l’Inter se vince la Coppa Italia: tutte le cifre e un dato curiosoL'Inter è riuscita a qualificarsi per la finale di Coppa Italia con una prestazione straordinaria nel secondo tempo, rimontando un Como ben messo in campo. Il ... passioneinter.com Coppa Italia, quanto vale la finale? Ecco tutte le cifre e quanto incassa chi vince il trofeoL’Inter ha conquistato la finale della Coppa Italia 2025/26: ecco quanto vale la vittoria del trofeo ... msn.com Se l’Inter vincesse la decima Coppa Italia, dovrebbe assolutamente apporsi la stella d’argento. Come avrebbe dovuto far la Juventus dal 2015, ma Andrea Agnelli in piena guerra al palazzo lo scartò sdegnosamente, nascondendo in principio pure le 3 stelle x.com Termina qui il nostro percorso storico in Coppa Italia. Forza Como! #InterComo 3-2 #ForzaComo - facebook.com facebook