Questa sera si aprono le semifinali di Coppa Italia con Inter e Lazio che affrontano Como e Atalanta. Entrambe le squadre sono tra le più presenti nel torneo negli ultimi 15 anni, dimostrando costanza e capacità di arrivare fino a questo punto. I nerazzurri e i biancocelesti cercano di proseguire il cammino e puntare alla finale, mentre i loro avversari vogliono sorprendere e continuare a sognare. La partita si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

Inter News 24 Coppa Italia – Inter e Lazio in semifinale, contro Como e Atalanta, nerazzurri e biancocelesti al top nel torneo negli ultimi 15 anni. Il tabellone della Coppa Italia entra nella sua fase caldissima. Le sfide dei quarti di finale hanno delineato il quadro delle magnifiche quattro che si contenderanno l’accesso alla finalissima: saranno Atalanta-Lazio e Inter-Como a giocarsi il trofeo in due doppi confronti che promettono spettacolo e intensità tattica. Le sfide: tra certezze e la sorpresa Como. La prima semifinale vedrà l’ Atalanta di Raffaele Palladino — tecnico emergente che ha saputo dare continuità al gioco offensivo dei bergamaschi — affrontare la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, Inter-Como e Atalanta-Lazio le semifinali: negli ultimi 15 anni chi ha raggiunto più volte questo traguardo?

Questa sera si sono giocate le ultime partite dei quarti di finale di Coppa Italia.

