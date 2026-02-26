Inter ecco quanto incasserebbe con Scudetto e Coppa Italia

Inter. Digerire l’eliminazione dalla Champions League non sarà semplice, ma l’Inter ha già individuato la strada per reagire: puntare con decisione alla doppietta scudetto-Coppa Italia. Un traguardo prestigioso, centrato soltanto due volte nella storia nerazzurra. L’ultima risale alla stagione 2009-10, quella entrata nella leggenda con il Triplete. Prima ancora, il bis campionato-coppa era arrivato nel 2005-06: Coppa Italia vinta sul campo con Roberto Mancini e scudetto assegnato a tavolino dopo Calciopoli. Per Cristian Chivu sarebbe un risultato enorme al primo anno in panchina, capace di blindare il suo percorso tecnico dopo la delusione europea. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Coppa Italia, Inter multata dal Giudice Sportivo. Ecco a quanto ammonta la sanzionedi Redazione Inter News 24Coppa Italia, la società nerazzurra è stata multata dal Giudice Sportivo dopo la partita vinta contro il Venezia.

Kaio Jorge, pronta un’offerta da 40 milioni per l’ex Juventus. Ecco quanto incasserebbe il club bianconerodi Redazione JuventusNews24Kaio Jorge, pronta un’offerta da 40 milioni per l’ex Juventus.

INTER TORINO in Diretta! Live reaction Coppa Italia [NO Streaming]