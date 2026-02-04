Questa sera Affari Tuoi supera La ruota della fortuna negli ascolti. Stefano De Martino e Gerry Scotti si sfidano a colpi di numeri, con De Martino che riesce a sorpassare Scotti dopo settimane di testa a testa. La gara tra i due conduttori si fa più accesa, attirando un pubblico sempre più numeroso davanti alla tv.

Il vento sta cambiando nell’agguerrita sfida degli ascolti tv che vede fronteggiarsi Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna. Da inizio stagione il quiz show di Canale 5 ha vinto quasi sempre contro il programma di Rai 1. Fino a poco dopo la metà di gennaio 2026, il trend si è confermato. Poi, la trasmissione dei pacchi ha iniziato a colmare il gap, fino a superare in diverse occasioni il competitor. Si arriva a martedì 3 febbraio, quando si è registrato un nettissimo trionfo di Affari Tuoi. Ascolti tv, focus sui dati di Affari Tuoi e La ruota della fortuna Stefano De Martino sotto i riflettori per la morte di papà Enrico Gerry Scotti e gli attacchi di Fabrizio Corona Ascolti tv, focus sui dati di Affari Tuoi e La ruota della fortuna A gennaio, escludendo il giorno 6 (quando Affari Tuoi è andato in onda con la puntata della Lotteria Italia) e i giorni in cui La ruota della fortuna ha trasmesso le puntate speciali dei “Campioni” (proseguite in prima serata), fino al giorno 22 Gerry Scotti ha costantemente battuto De Martino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti Tv, Affari Tuoi rimonta La ruota della fortuna e De Martino risupera Scotti dopo il "fattore" Corona

Questa sera Affari Tuoi di De Martino batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, secondo i dati degli ascolti.

Nella puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è confrontato con Gerry Scotti e la sigla di La Ruota della Fortuna, aggiungendo un tocco di ironia e spontaneità alla trasmissione.

