Quando l’Italia riabbracciò i suoi figli deportati | la storia di Pescantina 1945

Nella Sala stampa della Camera dei Deputati si è svolta una conferenza dedicata alla storia di Pescantina nel 1945, pochi mesi dopo la fine della guerra. L’incontro ha riunito testimoni, storici e rappresentanti istituzionali per approfondire gli eventi legati alla deportazione e al ritorno dei cittadini del paese. Sono stati condivisi documenti e testimonianze che ricostruiscono il periodo immediatamente successivo alla liberazione.

Si è tenuta presso la Sala stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa di presentazione del progetto dell’ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari – “Pescantina 1945: Ritorno e accoglienza degli Internati nei Lager nazisti”. Il progetto, in occasione dell’80mo Anniversario della Guerra di Liberazione, evidenzia il ruolo di Balconi di Pescantina (Verona), tappa fondamentale del rientro in Italia degli internati civili e militari dai lager nazisti. Mulè: esempio di Pescantina brilla. A presiedere l’incontro è stato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quando l’Italia riabbracciò i suoi figli deportati: la storia di Pescantina 1945 Notizie correlate Le (non) guerre dell’Italia dopo il 1945: una storia taciuta che sarebbe utile raccontareL'Italia ha partecipato a numerose missioni all'estero e anche se non sono state guerre alcune hanno comportato un tributo di armi e di sangue. Leggi anche: Ciclismo - La storia. Fanini grande talent-scout. I figli dei suoi atleti super Altri aggiornamenti Si parla di: Love Me Tender, Vicky Krieps in sala dal 23 aprile; Quando l’Italia riabbracciò i suoi figli deportati: la storia di Pescantina 1945. Quando l’Italia giocava i MondialiPer la terza volta di fila l’Italia non giocherà i Mondiali maschili di calcio. È dal 2014 che non li gioca, e dal 2006 – dalla finale vinta contro la Francia – che non gioca, ai Mondiali, una partita ... ilpost.it