Adolescenti e solitudine | il legame con i genitori predice la qualità della vita sociale 20 anni dopo

Da orizzontescuola.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adolescenti e solitudine: uno studio rivela che il rapporto con i genitori durante l’adolescenza influisce sulla vita sociale di vent’anni dopo. Sono 7.000 le persone coinvolte nell’indagine, che mostra come un legame forte con i genitori possa aiutare a mantenere buone relazioni sociali nel tempo.

Uno studio su 7.000 persone rivela che il legame con i genitori in adolescenza predice la qualità della vita sociale vent'anni dopo. Chi vive rapporti familiari solidi ha il doppio delle probabilità di evitare la solitudine da adulto (39,5% contro 16,1%) rispetto a chi ha legami deboli. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

