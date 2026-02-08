Adolescenti e solitudine | il legame con i genitori predice la qualità della vita sociale 20 anni dopo

Adolescenti e solitudine: uno studio rivela che il rapporto con i genitori durante l’adolescenza influisce sulla vita sociale di vent’anni dopo. Sono 7.000 le persone coinvolte nell’indagine, che mostra come un legame forte con i genitori possa aiutare a mantenere buone relazioni sociali nel tempo.

Uno studio su 7.000 persone rivela che il legame con i genitori in adolescenza predice la qualità della vita sociale vent'anni dopo. Chi vive rapporti familiari solidi ha il doppio delle probabilità di evitare la solitudine da adulto (39,5% contro 16,1%) rispetto a chi ha legami deboli. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Adolescenti Solitudine

Ultime notizie su Adolescenti Solitudine

Argomenti discussi: La solitudine è politica: un laboratorio per l’engagement di adolescenti e giovani adulti; I giovani oggi tra solitudine digitale e voglia di futuro; Adolescenti: vuoi che tuo figlio abbia buoni amici? Inizia dal vostro rapporto; Ansia e solitudine degli adolescenti nell'età della pressione sociale. Tema svolto per la maturità 2026.

