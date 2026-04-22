Putin vuole riabilitare il dittatore comunista Stalin | l’Accademia Fsb intitolata a Felix di Ferro

Vladimir Putin ha annunciato l’intenzione di riabilitare la figura di Joseph Stalin, ex leader sovietico, attraverso l’intitolazione di un’accademia dell’agenzia di sicurezza FSB a “Felix di Ferro”. La decisione segue una serie di iniziative volte a rivalutare alcuni aspetti della storia sovietica, suscitando reazioni contrastanti nel paese e all’estero. La proposta è stata comunicata ufficialmente e sta generando discussioni pubbliche.

Il capo del Cremlino continua nell'opera di riscoperta e valorizzazione di una delle figure emblematiche del regime rosso. Una risposta a chi lo ha sempre considerato lontano dalle posizioni comuniste Valdimir Putin continua la sua campagna di ‘riabilitazione’ della figura del dittatore comunista Stalin e dei suoi accoliti. Il Capo del Cremlino ha dato ordine di rinominare in onore di Felix Dzerzhinsky, fondatore e primo direttore della famigerata Cheka, la polizia segreta sovietica, l’Accademia dei Servizi Segreti (Fsb). Come riporta l’agenzia di Stampa “Agi” nella motivazione del decreto di Putin si legge che il tributo avviene «Considerato l’eccezionale contributo di F.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin vuole riabilitare il dittatore comunista Stalin: l’Accademia Fsb intitolata a “Felix di Ferro” Notizie correlate Calenda a Firenze: "No a gas e petrolio russi, Putin dittatore che vuole distruggere l'Europa" / FOTOIl leader di Azione in città per inaugurare una nuova sede del partito chiede anche un piano per tornare all'energia nucleare "Stiamo scherzando?... Dalla lotta di classe agli ayatollah, la deriva del Partito Comunista: “Viva Stalin”Mentre il mondo corre verso scenari geopolitici sempre più complessi, c'è chi preferisce fare un salto indietro nel tempo, rispolverando simboli e...