Calenda a Firenze | No a gas e petrolio russi Putin dittatore che vuole distruggere l' Europa FOTO

Calenda ha partecipato a un evento a Firenze, dichiarando che l’Italia deve evitare il gas e il petrolio russi, e definendo Putin un dittatore che mira a distruggere l’Europa. Ha aggiunto che il Paese ha affrontato molte difficoltà nel sottrarsi al controllo di un leader considerato pericoloso, citando gli sconfinamenti dei droni e gli attacchi informatici come esempi delle minacce in atto.

Il leader di Azione in città per inaugurare una nuova sede del partito chiede anche un piano per tornare all'energia nucleare "Stiamo scherzando? Abbiamo fatto una fatica terrificante a sottrarci al controllo di fatto di un pericolosissimo dittatore: vi ricordo gli sconfinamenti dei droni, gli attacchi cyber. Io vengo dall'Ucraina dove stanno combattendo, Putin vuole distruggere l'Europa". Così questa mattina Carlo Calenda, leader di Azione, a margine dell'inaugurazione della nuova sede fiorentina del partito in via Vincenzo Bellini, zona San Jacopino, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sulla possibilità di... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: "Trump vuole disarticolare l'Europa come Putin", dice Carlo Calenda Crisi di Hormuz, ad un passo dalla guerra globale per l’energia ed il petrolio. E Putin torna ad offrire il gas russo all’Europa“Uno dei principali corridoi energetici del pianeta è entrato in una fase di instabilità prolungata. Altri aggiornamenti su Calenda a Firenze No a gas e petrolio... Discussioni sull' argomento Iran, Calenda attacca Meloni: Non può dire all'Europa cosa fare e stare con Trump e Orbán; Referendum, Gratteri replica di nuovo alle accuse di Calenda: È in malafede, continua la solita farsa. Su La7; Iachini: L'amore con Firenze non finirà mai. Modulo? Dipende anche dai giocatori. Calenda a Firenze: No a gas e petrolio russi, Putin dittatore che vuole distruggere l'Europa / FOTOIl leader di Azione in città per inaugurare una nuova sede del partito chiede anche un piano per tornare all'energia nucleare ... firenzetoday.it Carlo Calenda - facebook.com facebook L'Iran spacca il campo largo, rinasce il Terzo Polo: Renzi e Calenda sottoscrivono una risoluzione insieme. La regia è di Benedetto Della Vedova di +Europa. Di @zamnice26 x.com