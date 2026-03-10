Dalla lotta di classe agli ayatollah la deriva del Partito Comunista | Viva Stalin

Negli ultimi mesi, alcuni membri di un partito politico hanno riproposto slogan e simboli legati a figure storiche, esprimendo apertamente il loro appoggio a una leadership autoritaria. La manifestazione si è svolta durante un evento pubblico, attirando l’attenzione di molti e scatenando reazioni contrastanti. La scena si svolge in un contesto di crescente polarizzazione politica e di tensioni tra diverse fazioni.

Mentre il mondo corre verso scenari geopolitici sempre più complessi, c'è chi preferisce fare un salto indietro nel tempo, rispolverando simboli e retoriche che sembravano confinate nei libri di storia. Sabato 7 marzo, a Cesena, si è consumato quasi un rito ideologico che ha visto protagonista il Partito Comunista e ha mostrato inquietanti alleanze ideologiche internazionali. L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il radicamento sul territorio romagnolo, una terra che storicamente ha già dato molto a certe dinamiche di parte e che ora vede il ritorno di una struttura organizzata pronta a dare battaglia. Qui, a Cesena, è stata infatti aperta la federazione Romagna del Partito Comunista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla lotta di classe agli ayatollah, la deriva del Partito Comunista: “Viva Stalin” Articoli correlati Leggi anche: Si è costituita a Cesena la Federazione Romagna del Partito Comunista Aggiornamenti e contenuti dedicati a Partito Comunista Discussioni sull' argomento 1976 – 2026, a 50 anni dalla caduta del franchismo; Stati Uniti oltre il neoliberismo: come cambia il regime politico; Addio Alfonsina; [Roma] Per una rossa primavera, contro settarismo e guerra tra bande. Lotta di classe sì o no? Il campo largo in confusione sul PantheonSi parlano in occasione della presentazione della rivista Rinascita con l'eterno regista di alleanze Goffredo Bettini, Schlein e Conte. C'è anche l'ex sindaco ... huffingtonpost.it Spoglie del compagno Song Ping cremate a Beijing. Xi Jinping e altri hanno dato l'ultimo saluto al Cimitero Rivoluzionario di Babaoshan Le spoglie di Song Ping, compagno e membro eminente del Partito Comunista Cinese, combattente comunista leale e for - facebook.com facebook Il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese, #XiJinping, ha presieduto una riunione dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito per esaminare la bozza del 15° Piano Quinquennale (2026-2030) e il progetto di rapporto di lavoro del governo. x.com