Putin taglia il petrolio?

Recentemente si sono diffuse notizie secondo cui la Russia potrebbe limitare le esportazioni di petrolio verso la Germania. Nonostante le sanzioni e le restrizioni imposte dall’Unione Europea, i paesi europei continuano ad acquistare gas e petrolio dalla Russia. Alcune fonti indicano che Mosca starebbe valutando un blocco specifico delle forniture di petrolio destinato alla Germania, suscitando preoccupazioni sui flussi energetici europei.

L’Ue compra ancora gas e petrolio dalla Russia. Credevo che avesse rinunciato. Però sembra che Mosca ora voglia bloccare il petrolio alla Germania. Perché non l’ha fatto prima? Battista Manni via email Gentile lettore, l’interdizione dell’Ue a gas e petrolio russi è prevista nel 2027. Finora Mosca ha tenuto i rubinetti aperti per incassare, ma soprattutto perché temeva che in caso di blocco gli arabi aumentassero la produzione per servire l’Europa. Mosca avrebbe perso gli introiti senza averne alcun vantaggio. Ma adesso che il greggio del Golfo è bloccato dalla guerra in Iran, Putin può infierire, ammesso che sia vero quanto scrive la Reuters, ossia che Mosca taglierebbe fuori la Germania, dove oggi il greggio russo arriva dall’oleodotto kazako.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Putin’s New Plan: Make Oligarchs Pay

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Ripeti con noi:" quando l'Ucraina è stata invasa Putin ha dichiarato che avrebbe raggiunto Kyev in 3 gg"(da noi qualcuno ha detto che sarebbe stato come tagliare il burro). Poi,subumano non l'ho mai sentito. Dalle mie parti si usa pazzo criminale,assassino,ve x.com

Un aviatore salvo, taglia di Teheran sull’altro. Israele rinvia i raid per non intralciarne il recupero. Erdogan e Putin: «Tregua ora». - facebook.com facebook