Gli Stati Uniti hanno annunciato di non prorogare più la deroga temporanea che consentiva all’Iran di esportare una parte del proprio petrolio sui mercati internazionali. Il Dipartimento del Tesoro ha comunicato che questa decisione entra in vigore immediatamente, interrompendo di fatto le autorizzazioni precedenti. La misura rappresenta un aggiornamento nella politica americana verso l’Iran, in vigore da tempo.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha stabilito che non verrà estesa la deroga temporanea che permetteva all’Iran di commercializzare una quota delle proprie risorse petrolifere sui mercati globali. La decisione, che diventerà operativa nei prossimi giorni, colpisce un canale di entrate fondamentale per l’economia di Teheran, già provata da anni di restrizioni economiche, proprio mentre il Paese affronta un conflitto bellico in corso che ne aggrava la stabilità interna e i rapporti con le potenze mondiali. L’obiettivo strategico dietro il blocco delle esportazioni energetiche. Washington sta perseguendo una linea politica volta a colpire duramente le finanze della Islamica, mirando a ridurre drasticamente i flussi monetari derivanti dalla vendita di idrocarburi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA taglia i viveri a Teheran: stop al petrolio iraniano

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