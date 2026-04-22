Durante un’operazione dei carabinieri nelle zone di Calolziocorte, Lecco e Carnate Usmate, sette persone sono state arrestate dopo essere state identificate tramite foto scattate durante attività di osservazione. Le indagini hanno portato alla sfilata dei soggetti davanti al giudice, che ha disposto le misure cautelari. L’intervento ha riguardato specificamente le aree vicino alle stazioni ferroviarie, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antispaccio dei carabinieri a Calolziocorte e nelle zone vicine alle stazioni ferroviarie di Lecco e Carnate Usmate, quest’ultima in provincia di Monza Brianza. La Procura di Lecco ha chiesto l’arresto per sette extracomunitari, di cui 5 originari della Nigeria e gli altri due del Gambia. L’attività - secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della Stazione di Calolziocorte e del comando provinciale di Lecco - era iniziata due anni fa ed era indirizzata al mercato locale, in particolare giovani del Lecchese e della Brianza. I carabinieri hanno filmato e fotografato cessioni di droga, soprattutto nella zona della Stazione di Calolziocorte e del parco del Lavello, che si affaccia sul fiume Adda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pusher inchiodati da foto. Sfilato in sette dal giudice

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