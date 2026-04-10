Bosco in fiamme a Santa Inchiodati dal bancomat

Un incendio ha coinvolto circa 20 ettari di bosco sulla sponda sopra il parcheggio de La Fonte a Santa Caterina Valfurva, iniziato martedì e ancora in corso. Le indagini condotte rapidamente hanno portato all’identificazione delle persone coinvolte, anche se in modo involontario, nel causare il rogo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’incendio e sulle procedure di intervento.

Indagine veloce ed efficace quella che ha portato a identificare chi, seppur involontariamente, ha dato via al rogo che da martedì ha divorato 20 ettari di suolo boscato sulla sponda che sovrasta il parcheggio de La Fonte a Santa Caterina Valfurva. Si tratta di quattro atleti minorenni inglesi, in paese per partecipare a delle gare di sci con la propria squadra. Per il puro gusto di compiere una bravata, i giovanissimi avevano comprato in un negozio del posto dei petardi che poi, fatti esplodere in una zona molto secca all’imbocco della Valle dei Forni, hanno scatenato l’incendio che soltanto da ieri sera può finalmente dirsi "delimitato", spiegano gli esperti, "sebbene vi siano ancora all’interno piante che bruciano e brace che rotola verso valle". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bosco in fiamme a Santa. Inchiodati dal bancomat Incendio boschivo sul Monte Argentario, fiamme e fumo dal boscoMONTE ARGENTARIO – Un incendio boschivo sul Monte Argentario è in corso dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nella località di Poggio... Leggi anche: Assalto in piena notte al bancomat di Bosco Temi più discussi: Trentasei ettari di bosco in fiamme a Coli, in azione anche il canadair dei vigili del fuoco; Bosco in fiamme a Valfurva. Domato rogo a Piateda. Problemi anche in Svizzera vicino al confine con Tirano; Incendio a Berzo Demo: in fiamme 1.300 metri quadri di bosco; Bosco in fiamme nella notte, salve le case. Bosco in fiamme a Santa. Inchiodati dal bancomatIndagine veloce ed efficace quella che ha portato a identificare chi, seppur involontariamente, ha dato via al rogo che ... ilgiorno.it Fiamme al bosco della Panfilia, l’intervento dei vigili. A dare l’allarme una volontaria, indagini in corsoIntervento complesso nel tardo pomeriggio di mercoledì nel Bosco della Panfilia, dove un incendio ha interessato un’area interna della ... ilrestodelcarlino.it Salvini: “Sto lavorando silenziosamente per riunire la famiglia nel bosco”. Pensa se avesse esternato... x.com AL BOSCO DI ACI LA PASSEGGIATA BOTANICA DEL CTG: AL VIA LE ATTIVITÀ NEL SEGNO DEL TURISMO SOCIALE Prendono il via, con una passeggiata immersa nella natura, le attività del Centro Turistico Giovanile Acireale APS, che domenica 12 - facebook.com facebook