Dopo una stagione difficile a Napoli, Rafa Marin ha trovato stabilità con il Villareal. L’annuncio di un possibile ritorno a Napoli ha suscitato sorpresa tra i tifosi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il difensore spagnolo ha dimostrato di aver recuperato fiducia e forma in Spagna, lasciando ancora aperta la possibilità di un suo ritorno in Italia. La situazione resta da seguire per conoscere eventuali sviluppi futuri.

Dopo la stagione complicata vissuta a Napoli, Rafa Marin è riuscito a trovare continuità con la maglia del Villareal. La scorsa estate, il difensore classe 2002 si è trasferito in Spagna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. A differenza della passata annata, lo spagnolo ha giocato con grande continuità, collezionando 27 presenze e mettendo a referto una rete e un assist. Nonostante la soddisfazione per le sue prestazioni, la sua permanenza al Villareal sarebbe in discussione. Rafa Marin, dubbi sul riscatto da parte del Villareal: il motivo. Nonostante all’Estadio de la Ceramica siano molto soddisfatti delle sue prestazioni, Rafa Marin potrebbe comunque ritornare in Italia al termine di questa stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Può tornare a Napoli!”: svolta inattesa, arriva l’annuncio

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