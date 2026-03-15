Hirving Lozano lascia il San Diego e si prepara a cambiare squadra. Dopo un inizio promettente in Major League Soccer, la sua esperienza con il club statunitense si interrompe. La separazione tra l’ex giocatore del Napoli e il team di San Diego è ormai definitiva. Lozano è pronto per un nuovo passo nel corso della sua carriera.

Hirving Lozano e il San Diego si separano. L’avventura dell’ex esterno azzurro in Major League Soccer, cominciata con speranze di riscatto, sta già per terminare. Non ha brillato come ci si aspettava. Non ha lasciato il segno che avrebbe dovuto. Stando alle rivelazioni di Nicolò Schira sul suo profilo X, il messicano non è più considerato parte del progetto dai californiani. I tempi sono maturi per l’addio. Saluti definitivi dopo la Coppa del Mondo, quando gli impegni internazionali si concluderanno. Una delusione, certamente, per chi sperava di rivederlo tra i migliori del continente americano. Un percorso fallimentare negli USA. Lozano aveva lasciato il Napoli nell’estate del 2023, facendo ritorno al PSV Eindhoven dove aveva iniziato la sua carriera europea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Colpo di scena per Lozano: l’ex Napoli verso una svolta inattesa

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