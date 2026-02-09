Cade dallo skilift in Val Palot e muore i gestori dell'impianto verso il processo per omicidio colposo

Angelo Frassi è morto il 28 dicembre, cadendo dallo skilift in Val Palot, Brescia. La tragedia ha portato i gestori dell’impianto sotto inchiesta per omicidio colposo. La vittima, un escursionista, stava salendo con lo skilift quando si è verificato il tragico incidente. Ora si aspetta che si faccia luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

Angelo Frassi è morto il 28 dicembre 2024 in Val Palot (Brescia) dopo essere caduto dal pilone dello skilift. L'incidente sul lavoro sarebbe stato nascosto simulando un malore. Cade dallo skilift in Val Palot e muore, i gestori dell'impianto verso il processo per omicidio colposoAngelo Frassi è morto il 28 dicembre 2024 in Val Palot (Brescia) dopo essere caduto dal pilone dello skilift. L'incidente sul lavoro sarebbe stato nascosto simulando un malore. Cade da un palo dello skilift in Val Palot e muore, secondo la perizia quella stazione non avrebbe dovuto esserciAngelo Frassi è morto lo scorso 28 dicembre dopo essere caduto da un palo dello skilift sulle piste da sci della Val Palot a Pisogne (Brescia). Secondo la perizia disposta dalla Procura, il 67enne era ...

