Tir si capovolge sulla Statale | autista trasportato d' urgenza in ospedale - VIDEO

Un tir si è ribaltato sulla Statale 162 allo svincolo Nola-VillaLiterno, in direzione Acerra. L'incidente ha causato l'intervento dei soccorritori e il trasporto d'urgenza di un autista in ospedale. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine che stanno verificando le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Paura sulla Statale 162 allo svincolo Nola - VillaLiterno, in direzione Acerra. Un tir, per cause da accertare, si è ribaltato. L'autista del mezzo pesante è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco - che stanno mettendo in sicurezza il mezzo -, le forze dell'ordine e gli uomini del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Tra ffico in tilt in zona, anche per permettere l'intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza del tratto. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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