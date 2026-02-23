Autocisterna in avaria e tir con una gomma forata | mattinata da incubo per la viabilità

Un guasto a un’autocisterna e una gomma forata a un tir hanno causato gravi disagi nel traffico di Rivarolo questa mattina. La perdita di carburante e il veicolo fermo hanno rallentato il flusso veicolare, provocando ingorghi e rallentamenti prolungati. Gli automobilisti hanno affrontato code estese e difficoltà nello spostarsi, creando una vera e propria emergenza sulla strada principale. La situazione si è protratta per oltre un’ora, lasciando molti in difficoltà.

Mattinata difficile per la viabilità in Valpolcevera, dove un guasto ha mandato in tilt il traffico a Rivarolo per oltre un'ora nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio. I problemi sono iniziati poco dopo le 10, quando il cambio di un'autocisterna si è rotto mentre il mezzo transitava sotto il tunnel di via Pisoni a Rivarolo. In pochi minuti si sono formate lunghe code, con pesanti ripercussioni sia per gli automobilisti sia per chi attendeva i bus alle fermate. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha dovuto modificare temporaneamente la viabilità per gestire l'emergenza fino all'arrivo del carro attrezzi, giunto intorno alle 11.