L’allenatore ha commentato la partita della Juventus contro il Genoa, osservando che la squadra ha mostrato atteggiamenti differenti tra primo e secondo tempo. Ha detto che nel secondo tempo la prestazione non gli è piaciuta, evidenziando una “faccia” diversa rispetto alla prima frazione. Ha inoltre parlato di un giocatore in particolare, affermando che è difficile toglierlo dal campo durante la partita. Dopo il match, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

di Francesco Spagnolo Spalletti nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi. Le dichiarazioni. Nel post partita di Juve Genoa Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico bianconero. PRESTAZIONE – « Io sono contento della prestazione che hanno fatto. Ci sono due facce: quella che ha messo a posto il risultato nel primo tempo. E nel secondo tempo la squadra è stata in balìa degli eventi. Nessuno ha sistemato la situazione e ha dato ordine al gioco. E se fanno gol su rigore diventa una partita messa in discussione che, per come l’abbiamo condotta nel primo tempo, era un errore grave ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Juve a due facce. Nel secondo tempo la squadra non mi è piaciuta. McKennie? E’ un calciatore che fai fatica a toglierlo dal campo»

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