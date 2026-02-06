Successo internazionale e crisi in Spagna Le due facce di Sánchez

Pedro Sánchez ha scritto un pezzo sul New York Times per spiegare cosa sta succedendo in Spagna. Da un lato, il premier festeggia i risultati internazionali, dall’altro, il paese affronta una crisi interna che non si placa. La sua comunicazione arriva in un momento delicato, tra successi e problemi irrisolti.

L'articolo del New York Times è un altro colpaccio del premier spagnolo, che fuori dal suo paese assume sempre più la statura del leader che la sinistra stenta a trovare altrove Modello Madrid: meno tasse, più deregulation. La ricetta liberale di Ayuso Madrid. Pedro Sánchez ha pubblicato sul New York Times un articolo in cui spiega alla platea internazionale del prestigioso quotidiano americano perché ha deciso di regolarizzare mezzo milioni di immigrati illegali in Spagna. I motivi sono due, scrive, uno morale e l’altro pragmatico: si tratta di gente che già lavora nel paese e merita visibilità e diritti; e poi gli spagnoli hanno bisogno di loro, della loro manodopera e dei loro contributi al sistema pensionistico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

