Volley | Puliservice leader e verso la Coppa Calabria dopo il 3-1 all’Arpaia a Lamezia

La Puliservice Volley ha vinto contro l’Arpaia con un punteggio di 3-1 a Lamezia, portando la squadra in testa alla classifica e avvicinandosi alla Coppa Calabria. La partita si è giocata domenica 15 febbraio 2026 al Palagatti di Lamezia Terme, dove i giocatori hanno mostrato grande determinazione e tenacia. La vittoria ha rafforzato la posizione dei padroni di casa, che ora guardano con fiducia al prossimo impegno.

Puliservice Volley trionfa a Lamezia: una vittoria che proietta la squadra verso la Coppa Calabria. La Puliservice Volley ha conquistato una convincente vittoria contro l'Arpaia, imponendosi per 3-1 al Palagatti di Lamezia Terme domenica 15 febbraio 2026. Un successo che consolida la leadership in classifica e infonde fiducia in vista del quarto di finale di Coppa Calabria, Memorial Sergio Sorrenti, in programma il 20 febbraio. La squadra di mister Giglietta ha dimostrato di aver superato la recente battuta d'arresto nello stesso impianto, ribaltando il pronostico e confermando il proprio potenziale.