Puglia investe 16 milioni | nuovi fondi per salvare natura e mari

La Regione Puglia ha approvato due bandi con un investimento complessivo di 16 milioni di euro, destinati alla tutela degli ambienti naturali e marini. I fondi mirano a sostenere interventi per la protezione della biodiversità sia sulla terraferma che nelle acque. Questi provvedimenti fanno parte di un piano volto a preservare gli ecosistemi e a contrastare il degrado ambientale nella regione.

La Regione Puglia ha stanziato 16 milioni di euro per la salvaguardia degli ecosistemi naturali, attraverso l’approvazione di due nuovi bandi destinati alla tutela della biodiversità terrestre e marina. L’iniziativa, discussa a Bari in occasione della 56esima Giornata Mondiale della Terra, mira a supportare gli enti gestori delle aree protette e i comuni nel mantenimento dei fragili habitat del territorio regionale. Durante un incontro tenutosi nella capitale pugliese tra l’assessora all’Ambiente e al Clima, Ciliento, e i responsabili dei parchi regionali, è emersa con forza la necessità di modernizzare le regole e le procedure che regolano le zone sottoposte a vincoli ambientali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia investe 16 milioni: nuovi fondi per salvare natura e mari Notizie correlate Sicilia, 1,3 milioni per salvare le api: arrivano i nuovi fondiIl Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha ufficializzato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, destinando... Oristano investe: nuovi fondi per strade, giovani e ambienteIl Consiglio della Provincia di Oristano ha approvato all’unanimità l’intero ordine del giorno dell’ultima seduta tenutasi giovedì scorso,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sofinter Gioia del Colle: Ansaldo Energia investe oltre 50 milioni; Musica e turismo il Samsara On Tour torna al Viva Yachtclub di Rodi Garganico.