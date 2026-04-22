Psg-Nantes Kvara fa tutto da solo | con il gol da extraterrestre firma la doppietta

Nel recupero della 26ª giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Nantes. Kvara ha segnato due gol, uno dei quali considerato molto spettacolare. La squadra di casa ha così consolidato il proprio vantaggio in classifica. La partita si è conclusa con il PSG in testa alla classifica, mentre il Nantes ha subito la sconfitta.

Il Paris Saint-Germain allunga in testa alla Ligue 1 battendo 3-0 il Nantes nel recupero della 26ª giornata. Protagonista assoluto Khvicha Kvaratskhelia, autore di una doppietta tra rigore iniziale e gol che chiude i conti, con in mezzo la rete di Doué. Un successo che permette al PSG di portarsi a +4 sul Lens, lanciando un segnale forte nella corsa al titolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg-Nantes, Kvara fa tutto da solo: con il gol da extraterrestre firma la doppietta KVARA SCORED MARSEILLE An Elegant Goal! #kvaratskhelia #psg #marseille Notizie correlate Leggi anche: Doppietta di Kvara e gol di Doué: il Psg annulla il Nantes e allunga sul Lens Leggi anche: Kvaratskhelia da impazzire: entra segna un gol strepitoso e poi fa doppietta con il PSG in Champions Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pronostico PSG-Nantes: tornano i big per allungare; Pronostici Inter-Como: marcatore e tiri in porta. Psg-Nantes 3-0: video, gol e highlightsIl Psg domina il Nantes e si impone con un netto 3-0 al Parco dei Principi, un successo che consente a Luis Enrique di tirare un sospiro di sollievo in campionato. I parigini tornano a +4 sul Lens: un ... sport.sky.it Doppietta di Kvara e gol di Doué: il Psg annulla il Nantes e allunga sul LensContro la penultima in classifica, non c'era molto da temere. Il Psg comunque ha affrontato il Nantes con l'idea di cancellare l'inattesa sconfitta casalinga di domenica con il Lione (1-2) e ha ... gazzetta.it Il Psg cancella il passo falso casalingo contro il Lione di Paulo Fonseca: Kvaratskhelia (doppietta) e Doué stendono il Nantes, i campioni di Francia allungano a +4 sul Lens secondo. Chi vincerà la Ligue 1 facebook Il #PSG rimane in vetta alla classifica e allunga a +4 sul Lens A mandare ko il Nantes in questo recupero di Ligue 1 ci pensano Kvaratskhelia, protagonista con un rigore ed un gol straordinario, e Doue #Tuttosport #Psg x.com