Il Psg ha battuto il Nantes con una doppietta di Kvara e un gol di Doué, proseguendo la sua serie di vittorie in campionato. Kvara ha segnato il primo gol su rigore nel primo tempo e ha replicato all'inizio della ripresa, mentre Doué ha concluso l'azione con un gol. La squadra di casa ha così conquistato tre punti importanti, consolidando il suo vantaggio sulla seconda in classifica.

Contro la penultima in classifica, non c'era molto da temere. Il Psg comunque ha affrontato il Nantes con l'idea di cancellare l'inattesa sconfitta casalinga di domenica con il Lione (1-2) e ha sfruttato il recupero della 26? giornata per consolidare il primo posto in classifica, allungando sul Lens, ormai a -4. Il tutto con uno spettacolare Kvaratskhelia, autore di una doppietta, e il contributo di Doué. Non c'è stata partita, in realtà. Il Psg ha preso subito palla e l'ha amministrata a suo piacimento, chiudendo per esempio il primo tempo con un possesso del 76% e più del quadruplo di passaggi realizzati. Anche se il vantaggio è arrivato grazie alla Var che ha rilevato un fallo di mano di Yousuf sfuggito all'arbitro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doppietta di Kvara e gol di Doué: il Psg annulla il Nantes e allunga sul Lens

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