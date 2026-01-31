Ternana al Liberati per il riscatto Serve la svolta contro la Torres

Questa mattina, la Ternana ha fatto l’ultimo allenamento al Liberati prima della sfida di domani contro la Torres. I rossoverdi cercano una vittoria per uscire dalla crisi e riscattarsi dopo le ultime partite. La squadra lavora duro in vista di un match importante, che può rappresentare una svolta. La Torres, dal canto suo, vuole migliorare la sua fase offensiva e portare a casa punti importanti. La partita si gioca alle 14, e i tifosi sono pronti a sostenere i loro giocatori per una reazione concreta.

La Torres, cercando maggiore produttività in fase offensiva, poi il finale di mercato. I rossoverdi stanno ultimando a porte chiuse la preparazione in vista della gara con il team sardo in programma domani al "Liberati" (ore 14.30). La rovente eliminazione in Coppa Italia va metabolizzata al più presto, ingranando la marcia che possa condurre a un'importante posizione nei playoff. Dopo la gara di mercoledì scorso Fabio Liverani ha chiaramente parlato di carte in regola per puntare alla quarta piazza. Ma è necessaria da subito una svolta in positivo nella concretezza sotto rete. Vedremo dunque quali saranno le scelte e gli eventuali correttivi di manovra dal centrocampo in su, non soltanto per scardinare la resistenza del team sardo, ma anche in prospettiva.

