Prurito cronico il sintomo sottovalutato che peggiora la qualità della vita

Il prurito cronico rappresenta un problema spesso sottovalutato, ma può diventare molto fastidioso e difficile da gestire. Questo sintomo, che può durare a lungo nel tempo, si manifesta con una sensazione persistente che può influire notevolmente sulla quotidianità di chi ne soffre. Quando il prurito diventa cronico, può assumere caratteristiche simili a quelle di un dolore persistente, alterando le attività e il benessere generale delle persone.

Fastidioso, persistente, talvolta insopportabile: il prurito è uno dei sintomi più diffusi e, nelle forme croniche, può incidere sulla qualità della vita in modo paragonabile al dolore cronico. Non solo un disturbo cutaneo, ma una condizione complessa che può nascondere patologie sistemiche, influenzare profondamente il benessere psicologico e richiedere un approccio clinico altamente specializzato. Il convegno della Sidemast. L’importanza del prurito e le più moderne terapie per ridurne gli effetti sono al centro del congresso della Sidemast, la Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, ospitato dal Palacongressi di Rimini dal 21 al 24 aprile.🔗 Leggi su Lapresse.it

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