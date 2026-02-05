Terapia per malattia rara Alagille | nuove opzioni per un miglior prurito e qualità della vita a Nicastro

La lotta contro il prurito nei bambini affetti da Alagille dà finalmente segnali di speranza. Nuove terapie, più efficaci, aiutano a ridurre il fastidio e migliorano la qualità della vita di chi convive con questa malattia rara. In alcune strutture, i medici hanno visto risultati concreti, portando sollievo a famiglie che da tempo cercavano soluzioni.

Il prurito, talvolta così intenso e invalidante da impedire il sonno e compromettere il benessere psicologico dei bambini, è ormai meno frequente grazie a nuove terapie per la sindrome di Alagille, una malattia rara causata da mutazioni genetiche. La scoperta è arrivata a Nicastro, città della provincia di Caltanissetta, dove l’ospedale Sigenp (Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica) ha messo a disposizione un farmaco innovativo: odevixibat, un inibitore del trasporto intestinale degli acidi biliari. Questo nuovo trattamento, studiato e applicato in un’ampia area della Sicilia, permette di ridurre significativamente la colestasi, fenomeno che accompagna la sindrome, e ne migliora la qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

La sindrome di Alagille è una malattia genetica molto rara che colpisce diversi organi del corpo.

L'Aifa ha dato il via libera al rimborso di odevixibat, il farmaco che aiuta a ridurre il prurito legato alla sindrome di Alagille.

