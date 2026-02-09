Provincia Guzzo valuta le deleghe ai consiglieri | nuovo incarico per Luciano

Oggi potrebbe essere il giorno in cui Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno, firma i decreti per assegnare le deleghe ai consiglieri di maggioranza eletti a gennaio. La decisione si attende ormai da settimane e potrebbe cambiare gli equilibri all’interno dell’amministrazione provinciale. Guzzo sta valutando ancora le deleghe e si aspetta che entro la giornata arrivi la conferma ufficiale.

Il presidente facente funzioni Guzzo, con ogni probabilità, nella stessa giornata, procederà alla nomina dell'ex Capostaff del Comune di Salerno Vincenzo Luciano, quale nuovo consigliere politico a Palazzo Sant'Agostino. Tra i consiglieri provinciali, con ogni probabilità, per Lanzara ci sarà la delega alla Mobilità, per Arena quella all'edilizia scolastica mentre per Ferrara si parla del ruolo di capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Sant'Agostino, fino ad oggi nelle mani di Francesco Morra che, invece, dovrebbe vedersi riconfermare la delega alla cultura.

