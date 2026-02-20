Provincia di Salerno | Guzzo assegna le deleghe ai consiglieri

Giovanni Guzzo ha deciso di distribuire le deleghe ai consiglieri provinciali eletti, dopo le ultime elezioni. La causa è la necessità di avviare rapidamente i progetti nelle rispettive aree di competenza. Guzzo, che ricopre il ruolo di presidente facente funzione, ha assegnato a Giovanni Guzzo la gestione dell’edilizia scolastica e del piano di dimensionamento scolastico. Francesco Morra si occuperà di cultura e valorizzazione dei beni. La ripartizione mira a dare più chiarezza alle responsabilità dei consiglieri. La decisione riguarda anche la prossima programmazione dei lavori.

Assegnate le deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti nella scorsa tornata elettorale, come disposto dal presidente facente funzioni, Giovanni Guzzo:Giovanni Guzzo (Vice Presidente): Edilizia Scolastica - Piano di Dimensionamento ScolasticoFrancesco Morra: Cultura - Valorizzazione dei Beni.