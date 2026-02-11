Reggiani Macchine Spa confermati i 13 esuberi | proclamato sciopero con presidio ai cancelli

Reggiani Macchine Spa conferma i 13 esuberi e i lavoratori annunciano uno sciopero con presidio davanti ai cancelli. La multinazionale statunitense EFI ha deciso di portare avanti il piano di ristrutturazione, che colpirà duramente lo stabilimento di Comun Nuovo. La tensione tra i dipendenti cresce mentre si avvicina una decisione che potrebbe cambiare il futuro dell’azienda.

Il gruppo EFI, multinazionale statunitense che controlla Reggiani Macchine Spa, ha confermato il piano di ristrutturazione che prevede pesanti ricadute sullo stabilimento di Comun Nuovo. L’azienda ha infatti avviato una procedura di licenziamento collettivo che potrebbe coinvolgere fino a 13 lavoratrici e lavoratori su un organico già ridotto a 151 dipendenti. Nel corso dell’incontro svoltosi martedì in Confindustria, la direzione aziendale ha ribadito la propria linea, confermando l’obiettivo di centrare target di saving e redditività imposti per il 2026 dalla corporate americana EFI, attraverso il taglio di posti di lavoro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Reggiani Macchine Spa

