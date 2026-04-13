Un ragazzo di 17 anni, residente a Teramo, è stato arrestato nell’ambito di un’operazione delle forze dell’ordine contro il terrorismo interno. L’indagine ha portato alla scoperta di materiali di propaganda neonazista e di contenuti legati all’estremismo islamico. L’operazione ha coinvolto diverse forze di sicurezza e ha portato al fermo dell’adolescente, che ora si trova in custodia. Nessun dettaglio sulle accuse o sulle accuse specifiche è stato reso noto.

Ancora un’operazione antiterrorismo nel nostro Paese per contrastare il rischio interno. A essere messo in stato di fermo nelle ultime ore è stato un 17enne di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, ritenuto gravemente indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e di addestramento con finalità di terrorismo commessi mediante la detenzione e divulgazione di documenti contenenti, tra le altre cose, istruzioni per la preparazione e l’uso di armi da fuoco e bombe molotov. Nei mesi scorsi il minore era già stato sottoposto a una perquisizione domestica con conseguente sequestro dei dispositivi informatici in suo uso a fronte di indizi già acquisiti circa la pubblicazione e la propaganda attraverso social network di idee fondate sull’odio razziale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Propaganda neonazista ed estremismo islamico: fermato per terrorismo un 17enne di Teramo

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