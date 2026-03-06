Foligno | arresto immediato dopo furto la rete criminale smantellata

A Foligno, un cittadino sudamericano è stato arrestato subito dopo aver commesso un furto aggravato. L’intervento delle forze dell’ordine è stato possibile grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti. L’arresto è avvenuto poco dopo il furto, contribuendo a smantellare una rete criminale presente nella zona.

Nel cuore di Foligno, la sinergia tra allerta dei cittadini e l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato di un cittadino sudamericano accusato di furto aggravato. L’operazione, svoltasi nella mattinata di mercoledì, ha il coinvolgimento diretto della Polizia Locale guidata dalla comandante Simonetta Daidone, che ha coordinato due pattuglie per bloccare i colpevoli dopo una segnalazione tempestiva. L’Intervento sul Campo e la Dinamica dell’Arresto. Tutto è iniziato con una chiamata dai residenti che hanno notato individui sospetti introdottisi illegalmente in un appartamento residenziale. La reazione delle autorità non si è fatta attendere: due unità operative sono state dispiegate immediatamente per gestire la situazione critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

