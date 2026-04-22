Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita | smantellata rete di giovanissimi estremisti

Una rete di giovani estremisti è stata smantellata dalle forze dell’ordine, che hanno arrestato un ragazzo di 19 anni agli arresti domiciliari e eseguito 15 perquisizioni in diverse regioni italiane, tra cui anche una provincia del sud. Di queste, nove sono state rivolte a minorenni. Le indagini hanno rivelato attività di propaganda neonazista e di incitamento alla violenza antisemita.

Un 19enne agli arresti domiciliari e 15 perquisizioni in tutta Italia, tra cui anche in provincia di Caserta, 9 delle quali nei confronti di minorenni. E’ il bilancio di un’operazione, coordinata dalla Procura di Milano, su un presunto gruppo neonazista che avrebbe diffuso, attraverso la chat.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita: smantellata rete di giovanissimi, un arrestoUn'organizzazione virtuale pronta a trasformarsi in "squadroni d'azione" per colpire nel mondo reale. Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita, smantellata rete di giovanissimi: c'è anche ViterboPropaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita, smantellata rete di giovanissimi con radici anche nella Tuscia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Propaganda neonazista e materiali per costruire armi con stampanti 3D e molotov: arrestato un minorenne abruzzese; Giovane accusato di propaganda neonazista e terrorismo: 17enne arrestato a Teramo; Propaganda neonazista ed estremismo islamico: fermato per terrorismo un 17enne di Teramo; Teramo, arrestato a 17 anni per propaganda neonazista e terrorismo: ‘Accoltellerò un uomo a Bergamo’. Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita: smantellata rete di giovanissimi, un arrestoDiciannovenne pavese ai domiciliari e 14 perquisizioni in tutta Italia: tra gli indagati nove minorenni che inneggiavano alla White Jihad e alle stragi suprematiste ... milanotoday.it Discriminazione razziale e religiosa, istigazione alla violenza antisemita: indagato un giovanissimo in provincia di SienaC’è un indagato anche in provincia di Siena tra i 14 coinvolti nell’operazione condotta dalla Polizia, che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, stamani ha arrestato un diciannovenne i ... radiosienatv.it PROPAGANDA NEONAZISTA ED ESTREMISMO ISLAMICO: FERMATO PER TERRORISMO UN 17ENNE DI TERAMO | di Francesca Galici Ancora un’operazione antiterrorismo nel nostro Paese per contrastare il rischio interno. A essere messo in stato di fer - facebook.com facebook