Cantù, un ragazzino di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver diffuso propaganda jihadista sui social. Si era radicalizzato a 14 anni e per due anni ha portato avanti un’intensa attività di proselitismo usando Instagram, TikTok, Telegram e WhatsApp.

Cantù (Como), 28 gennaio 2026 – Si è autoradicalizzato quando aveva solo quattordici anni e da allora, per due anni, h a portato avanti una attività serrata di proselitismo, utilizzando piattaforme social e di messaggistica di ogni genere: Instagram e TikToK, Telegram e WhatsApp. Fino a ieri mattina, quando i Ros di Milano dei carabinieri, hanno eseguito a carico del ragazzo, un sedicenne di origine egiziana residente a Cantù, una misura di custodia cautelare di collocazione in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano. Propaganda e istigazione all'odio razziale sul web: indagati tre minorenni, il leader del gruppo è comasco Indagini iniziate nel 2024.

© Ilgiorno.it - “Propaganda jihadista sui social”: arrestato un ragazzino di 16 anni

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nel Comasco.

La diffusione di contenuti jihadisti sui social media rappresenta un fenomeno preoccupante, coinvolgendo anche minorenni.

