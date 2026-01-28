propaganda alla jihad sui social arrestato 17enne egiziano

Un 17enne egiziano è stato arrestato per aver diffuso propaganda a favore della jihad sui social. Durante le indagini, sono emersi anche contatti diretti con persone già coinvolte in altri casi di terrorismo. La polizia ha fermato il ragazzo dopo aver raccolto prove che dimostrano il suo coinvolgimento e la sua attività online. Ora si attende l’udienza di convalida e ulteriori sviluppi sull’indagine.

Nel corso dell'inchiesta sono anche emersi contatti diretti con soggetti già coinvolti in altre indagini per reati di terrorismo e, ancora, per la diffusione di contenuti di propaganda jihadista. Il giovane, fortemente radicalizzato, risulta indagato per istigazione a delinquere in concorso, aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici con l'aggravante che si applica ai reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

