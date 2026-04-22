Prontobus il servizio di prenotazione con l' App esteso alla parte nord di Modena
Il servizio Prontobus di Modena ha esteso l'area di prenotazione alla parte nord della città. Attualmente, circa l’80% delle prenotazioni per spostamenti all’interno del quadrante sud vengono effettuate tramite l’app dedicata. La piattaforma digitale continua a rappresentare il metodo preferito dagli utenti per organizzare i propri viaggi con il servizio di trasporto pubblico.
Fino all’80% delle prenotazioni per viaggi all’interno del quadrante Sud del Prontobus di Modena avviene oggi tramite App. Promossa a pieni voti dai cittadini modenesi questa modalità di accesso smart, ideata da aMo e attivata lo scorso giugno nell’ambito del progetto Europeo di Interreg Central.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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