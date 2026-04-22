Prontobus il servizio di prenotazione con l' App esteso alla parte nord di Modena

Da modenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio Prontobus di Modena ha esteso l'area di prenotazione alla parte nord della città. Attualmente, circa l’80% delle prenotazioni per spostamenti all’interno del quadrante sud vengono effettuate tramite l’app dedicata. La piattaforma digitale continua a rappresentare il metodo preferito dagli utenti per organizzare i propri viaggi con il servizio di trasporto pubblico.

Fino all’80% delle prenotazioni per viaggi all’interno del quadrante Sud del Prontobus di Modena avviene oggi tramite App. Promossa a pieni voti dai cittadini modenesi questa modalità di accesso smart, ideata da aMo e attivata lo scorso giugno nell’ambito del progetto Europeo di Interreg Central.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Prontobus, il servizio di prenotazione con l'App esteseo alla prte nord di ModenaFino all’80% delle prenotazioni per viaggi all’interno del quadrante Sud del Prontobus di Modena avviene oggi tramite App.

Leggi anche: Ragazzi con disabilità, il servizio di Educativa Domiciliare esteso dal Comune fino ai 30 anni

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.