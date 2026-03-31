Il Comune di Falconara Marittima ha deciso di estendere il servizio di Educativa Domiciliare per i giovani con disabilità, portandolo fino ai 30 anni di età, superando così il limite precedente di 26 anni. La misura mira a garantire un supporto più a lungo termine alle persone con disabilità, coinvolgendo anche i giovani adulti. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale nelle ultime settimane.

Superato il precedente limite fissato a 26 anni. L'impegno dell’amministrazione finalizzato a rispondere ai bisogni reali delle famiglie e non interrompere esperienze fondamentali per l’autonomia dei ragazzi FALCONARA MARITTIMA - Falconara prolunga il servizio di Educativa Domiciliare per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 30° anno di età, superando il precedente limite fissato a 26 anni. Lo ha deciso la Giunta comunale, confermando e consolidando la sperimentazione avviata nel 2025. Una scelta che comporta anche un maggiore investimento da parte del Comune, legato all’aumento delle ore di servizio necessarie a garantire la continuità dei percorsi educativi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Ragazzi con disabilità, il servizio di Educativa Domiciliare esteso dal Comune fino ai 30 anni

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